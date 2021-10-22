Пассажиры аэропортов Татарстана променяли YouTube на TikTok

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В воздушных гаванях Татарстана пассажиры завершили бархатный интернет-сезон. При помощи инструментов Big Data МегаФон выяснил, что в сентябре и первой половине октября абоненты находились онлайн на территории международных аэропортов республики дольше, чем за тот же период туристических мае – июня. Самыми интернет-активными гостями в залах ожидания стали путешественники из Карелии и Вологодской области.

Всего за первую половину осени клиенты оператора загрузили в аэропортах около 60 ТБ видео и фото – это на 35% больше показателей мая и начала июня. Закономерно, что в прошлом году, в силу ограничений, пассажиры были менее активны, уступив авиатуристам 2021 года 70% в объеме скачанного интернет-трафика.

Общались в бархатный сезон путешественники тоже охотнее, чем в начале периода отпусков – в среднем абонент МегаФона за время ожидания рейса успевал поговорить пять минут по телефону и загрузить объем данных, которого бы хватило на чтение книги Ильи Брижака «Будни бортпроводника» более 150 раз. Больше других в залах ожидания пользовались услугой мобильного интернета гости из Карелии и Вологодской области — на одного абонента из этих регионов приходится более 2 ГБ трафика.

За год у пассажиров аэропортов вместе с ростом потребления интернета изменились и мобильные предпочтения. Если во время прошлого отпускного периода топ самых популярных интернет-ресурсов «перед взлетом» возглавлял YouTube, то в этом году видеохостинг разделил лидерство с соцсетями. Фавориты — Instagram и TikTok — на них пришлось более 20% всего мобильного трафика мая-октября.