За одни сутки в Татарстане зарегистрировали 135 новых случая COVID-19

Всего по состоянию на 22 октября в Татарстане было зафиксировано 29 239 случаев COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за прошедшие сутки было выявлено 135 новых случая COVID-19, семь и них являются завозными, а 128 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз пришлось госпитализировать 31 пациента, оставшиеся – 104 больных, получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Значительный прирост заболевших за сутки по-прежнему наблюдается в Казани и Набережных Челнах – 69 и 25 человек соответственно.

Всего по состоянию на 22 октября в Татарстане было зафиксировано 29 239 случаев COVID-19, в 24 478 из них людям удалось выздороветь, а в 897 случаях пациенты скончались в результате болезни.