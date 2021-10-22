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Здоровье22 октября 2021 12:18

За одни сутки в Татарстане зарегистрировали 135 новых случая COVID-19

Семь из них являются завозными, а остальные - контактными
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Всего по состоянию на 22 октября в Татарстане было зафиксировано 29 239 случаев COVID-19.

Всего по состоянию на 22 октября в Татарстане было зафиксировано 29 239 случаев COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за прошедшие сутки было выявлено 135 новых случая COVID-19, семь и них являются завозными, а 128 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз пришлось госпитализировать 31 пациента, оставшиеся – 104 больных, получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Значительный прирост заболевших за сутки по-прежнему наблюдается в Казани и Набережных Челнах – 69 и 25 человек соответственно.

Всего по состоянию на 22 октября в Татарстане было зафиксировано 29 239 случаев COVID-19, в 24 478 из них людям удалось выздороветь, а в 897 случаях пациенты скончались в результате болезни.