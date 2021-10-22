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Общество22 октября 2021 11:46

При взятых сейчас темпах вакцинации от коронавируса Татарстан может выработать коллективный иммунитет к концу 2021 года

Нужно привить 80% взрослого населения
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Только за прошедшие сутки от коронавируса привились 30 107 человек

Только за прошедшие сутки от коронавируса привились 30 107 человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В настоящее время в Татарстане фиксируются высокие темпы вакцинации. Только за прошедшие сутки от коронавируса привились 30 107 человек. Сообщают в Минздраве республики.

Охват вакцинацией в регионе является одним из самых высоких по всей стране. Число привитых граждан превысило 171 тысячу человек.

В ведомстве также отметили, что такими темпами Татарстан очень скоро может достичь коллективного иммунитета - вакцинация 80% взрослого населения. Речь идет о второй декаде декабря 2021 года.