При взятых сейчас темпах вакцинации от коронавируса Татарстан может выработать коллективный иммунитет к концу 2021 года

Только за прошедшие сутки от коронавируса привились 30 107 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В настоящее время в Татарстане фиксируются высокие темпы вакцинации. Только за прошедшие сутки от коронавируса привились 30 107 человек. Сообщают в Минздраве республики.

Охват вакцинацией в регионе является одним из самых высоких по всей стране. Число привитых граждан превысило 171 тысячу человек.

В ведомстве также отметили, что такими темпами Татарстан очень скоро может достичь коллективного иммунитета - вакцинация 80% взрослого населения. Речь идет о второй декаде декабря 2021 года.