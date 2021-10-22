В Татарстане школьников не будут переводить на дистанционное обучение

Дети разобщены по разным классам в Казани, Камском Устье, Азнакаево, Нижнекамске и Новошешминске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все школы в Татарстане работают в штатном режиме, ни одна из них не закрыта на карантин, сообщила 22 октября во время пресс-конференции руководитель регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина.

По ее словам, сейчас из-за болезней на разобщении находится 19 классов: восемь в Казани, четыре в Камском Устье, три в Азнакаево, по два в Нижнекамске и Новошешминске. В них обучается 367 детей.

Что же касается перевода школьников на дистант из-за сложной ситуации с коронавирусом, то в Роспотребнадзоре Татарстана такой вариант пока не рассматривают.

Фильтров на входе в образовательные учреждения, разобщение детей по классам, отдельное время для каждого из них в столовой, а также «плавающие» перемены – всего этого пока достаточно, считает Марина Патяшина.