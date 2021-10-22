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Происшествия22 октября 2021 10:53

В Татарстане двое мужчин пострадали при пожаре

Инцидент произошел в Заинске
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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К приезду пожарных пламя охватило 64 квадратных метра

К приезду пожарных пламя охватило 64 квадратных метра

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Заинске в результате пожара в больницу госпитализированы двое мужчин. Сообщает МЧС Татарстана.

21 октября в 23:24 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло в Заинске, в частном доме на улице Гайдара. К приезду пожарных пламя охватило 64 квадратных метра.

Тушение пожара началось в 23:50. Борьба согнем продолжалась менее одного часа, открытое горение устранили к 00:44. Погибших во время происшествия нет, но есть пострадавшие. Это двое 37-летних мужчин. Они успели выйти из дома до прибытия пожарных.

Пострадавших отправили в местную ЦРБ с признаками отравления горения. Причины пожара устанавливаются.