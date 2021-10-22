Роспотребнадзор Татарстана организует рейды за соблюдением масочного режима в пригородных поездах

В пригородных поездах будут организованы регулярные рейды. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане усилили контроль за соблюдением масочного режима в электричках. Решение принято из-за неблагоприятной эпидситуации в регионе. Сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Проезд в пригородных поездах без масок запрещен постановлением Кабмина Татарстана. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех пассажиров.

Так, на всем полигоне обслуживания пригородной пассажирской компании «Содружество» будут организованы регулярные рейды для соблюдения указанного постановления. В них также будут участвовать сотрудники транспортной полиции и Роспотребнадзора региона.