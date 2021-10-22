Прокуратура Татарстана выясняет, как пятилетний ребенок в Казани оказался один в общественном транспорте

Девочка села в автобус, курсирующий до Авиастроительного района. Фото: kzn.ru

В общественном транспорте Казани нашли девочку примерно пяти лет, которая ехала одна, без сопровождения взрослых. Ребенка обнаружили в автобусе маршрута №60. В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что обстоятельства случившегося проверяются.

Девочка села в автобус, курсирующий до Авиастроительного района. Направление своего движения и номера телефонов родителей она назвать не смогла. О ребенке сообщили диспетчеру. Было принято решение пересадить всех остальных пассажиров на другой автобус маршрута на остановке «улица Халилова». Сотрудники транспортного предприятия вместе с девочкой ждали прибытия сотрудников полиции.

Прокуратура региона проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Если выявят нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.