В пяти поликлиниках Казани доступна платная прививка от COVID-19 однокомпонентной вакциной

В ведомстве подчеркивают, что данной вакциной прививаются только переболевшие или пришедшие на ревакцинацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минздрав Татарстана обнародовал список поликлиник, предоставляющих услуги платной вакцинации. Там от коронавируса прививают только «Спутником Лайт». Сообщает «Татарстан-24».

В ведомстве подчеркивают, что данной вакциной обычно прививаются только переболевшие или пришедшие на ревакцинацию. Для таких лиц «Спутник Лайт» доступен бесплатно. Для остальных жителей города компонент вакцины введут за деньги в пяти поликлиниках Казани.

Это поликлиники №7, №10, №18, №21 и поликлиника городской больницы №18. Стоимость вакцины 1200 рублей.

В августе эту услугу предоставляли иностранцам, однако после введения новых антиковидных мер спрос на «Спутник Лайт» подскочил и среди местных жителей. К тому же вакцина однокомпонентная, что ускоряет получение QR-кода.