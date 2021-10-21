Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 октября 2021 19:22

В Татарстане подтвердили еще 12 случаев смерти от COVID-19

На этот раз жертвами вируса стали 6 мужчин и столько же женщин
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 897.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 897.

Фото: Иван Макеев

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 12 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали шесть мужчин в возрасте 80, 62, 52, 73, 74 и 72 лет, а также шесть женщин в возрасте 72, 66, 72, 80, 64 и 70 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 897.