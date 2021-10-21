В Татарстане подтвердили еще 12 случаев смерти от COVID-19

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 897.
Фото: Иван Макеев
В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 12 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.
- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.
Так, очередными жертвами инфекции стали шесть мужчин в возрасте 80, 62, 52, 73, 74 и 72 лет, а также шесть женщин в возрасте 72, 66, 72, 80, 64 и 70 лет.
Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 897.