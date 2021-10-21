В школах Татарстана во время осенних каникул организуют лагеря

Работа всех учреждений будет организована строго с соблюдением санитарно – эпидемиологических требований Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школах Татарстана во время осенних каникул, которые пройдут с 1 по 7 ноября, будут работать пришкольные лагеря. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

- Никаких изменений в расписании осенних каникул нет. Они начнутся 1 ноября и продлятся до 7 ноября. Для детей будут организованы пришкольные лагеря. Работа всех учреждений будет организована строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, - также отметили в ведомстве.

В Министерстве также рассказали, что ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в детских садах, школах и колледжах строго контролируется Роспотребнадзором. Классы, в которых болеют более 20% детей, закрываются на разобщение. Решение об этом принимает руководитель учреждения, о чем информирует Управление Роспотребнадзора по Татарстану.