Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2021 20:02

В Чувашии система QR-кодов теперь действует в музеях, библиотеках и архивах

Принятые меры оказались эффективными, и ситуация с распространением вируса стабилизировалась
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Система QR-кодов показал свою эффективность.

Система QR-кодов показал свою эффективность.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Чувашии Олег Николаев расширил перечень заведений, где действует система QR-кодов для посетителей. Теперь в музеи, библиотеки и архивы могут попасть только вакцинированные от коронавируса.

- Библиотеки, архивы, музеи должны работать только при наличии мобильного приложения для сканирования QR-кода сертификата вакцинации COVID-19, установленном на электронном устройстве, — отметили в администрации главы республики.

Глава региона также подчеркнул, что принятые меры показывают свои результаты - за прошлую неделю ситуация с COVID-19 в регионе стабилизировалась.