В Чувашии система QR-кодов теперь действует в музеях, библиотеках и архивах

Система QR-кодов показал свою эффективность. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Чувашии Олег Николаев расширил перечень заведений, где действует система QR-кодов для посетителей. Теперь в музеи, библиотеки и архивы могут попасть только вакцинированные от коронавируса.

- Библиотеки, архивы, музеи должны работать только при наличии мобильного приложения для сканирования QR-кода сертификата вакцинации COVID-19, установленном на электронном устройстве, — отметили в администрации главы республики.

Глава региона также подчеркнул, что принятые меры показывают свои результаты - за прошлую неделю ситуация с COVID-19 в регионе стабилизировалась.