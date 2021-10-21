Как во время нерабочих дней дистанционно получить услуги налоговых органов

Глобальная пандемия требует максимально слаженных действий для предотвращения распространения инфекции и защиты здоровья граждан.

В сложившейся ситуации Управление ФНС России по Республике Татарстан призывает перейти на бесконтактное электронное взаимодействие.

Практически любую услугу можно получить онлайн, 68 интерактивных сервисов доступны на сайте и в мобильных приложениях.

Для всех категорий плательщиков реализованы «Личные кабинеты», их уже пять, включая самозанятых и иностранные компании. Эти многофункциональные сервисы являются основным средством дистанционной коммуникации налогоплательщиков с налоговыми органами.

В интерактивном режиме граждане могут уплатить налоги, узнать результат обращения или жалобы в налоговые органы или направить любое обращение.

Имеется возможность онлайн регистрации в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На сайте реализованы семь налоговых калькуляторов для самостоятельного расчета налогов, включая «Выбор подходящего режима налогообложения» и «Калькулятор по расчету налоговой нагрузки».

Для представления всех видов налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности, за исключением декларации по форме НДС реализован сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме». Воспользоваться этим сервисом можно при наличии у налогоплательщика сертификата ключа квалифицированной электронной подписи, которая в настоящее время предоставляется налоговыми органами на бесплатной основе.

Кроме того, представить отчетность в электронном виде можно через операторов электронного документооборота, а декларации 3-НДФЛ - через сервис «Личный кабинет для физических лиц».

Управление напоминает, что вход в «Личный кабинет для физических лиц» возможен и с помощью учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Вход через госуслуги ЕСИА).

Получить любую консультацию от налоговых органов можно и по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, через который при необходимости можно связаться с любым налоговым органом.