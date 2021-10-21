ВТБ запускает курьерскую доставку карт пенсионерам

ВТБ обеспечит доставку дебетовых карт для клиентов старшего поколения с одновременным переводом пенсии в банк. Для ее зачисления новым клиентам теперь необязательно посещать отделения сети.

Пенсионеры, у которых пока нет карты «Мир» от ВТБ, могут заказать ее с доставкой на сайте банка или вместе с зарплатной картой. Одновременно клиентам старшего поколения предлагается на нее перевести зачисление пенсии. Курьер доставляет карту по удобному адресу, сверяет указанные в заявке сведения с документами и формирует заявление в Пенсионный фонд о переводе пенсии в ВТБ. Раньше такое заявление можно было подать только через мобильное приложение ВТБ Онлайн или в офисе банка. После обработки заявки ПФР направляет клиенту сообщение с просьбой подтвердить по SMS перевод средств на новую карту. После чело ведомство рассматривает заявку и дистанционно оформляет выплаты.

- В рамках стратегии ВТБ мы повышаем доступность услуг для всех категорий клиентов, включая старшее поколение. Возможность единовременно получить зарплатную и пенсионную карты без дополнительного заказа или посещения банка делает наш сервис еще удобнее. Кроме того, мы ощутимо снижаем нагрузку на отделения сети – в среднем более чем на тысячу посетителей в месяц, – отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Антон Шикуло.

- Новая услуга для людей старшего поколения позволит нам стать ближе к клиентам, которым не всегда удобно посещать офис банка. Сегодня она особенно актуальна, так как позволяет наиболее уязвимому в период пандемии сегменту получить карту и оформить зачисление пенсии, не выходя из дома. При этом всем, кто до конца года получит первую пенсию на карту ВТБ, мы начислим на счет дополнительно 2 тысячи рублей, – комментирует начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Инна Земан.

Выпустить пенсионную карту клиент может также в рамках зарплатного проекта с работодателем. Услуга курьерской доставки карт доступна как действующим, так и новым клиентам ВТБ.

Кроме 2 000 рублей на счет, пенсионеры получают бесплатную страховку счетов и карт в банке от мошеннических действий, до 7,5% годовых на остаток по счету и повышенный кешбэк до 10% при оплате картой услуг ЖКХ и покупок в аптеках.