«Ростелеком» предлагает малому и среднему бизнесу персонифицированные решения на основе Data Science

На основе интеллектуальной обработки данных (Data Science) «Ростелеком» создал систему прогнозных моделей — персонифицированных предложений для представителей малого и среднего предпринимательства. Предложения, основанные на прогнозных моделях, более точно учитывают потребности пользователя, благодаря чему эффективность продаж возрастает в 1,5 раза.

Для каждого пользователя создается индивидуальный портрет, основанный на анализе широкого спектра факторов и данных более чем из 50 открытых источников, а также систематизации данных о действующих пользователях. Для управления таким массивом информации потребовалась комплексная автоматизация многих бизнес-процессов.

Прогнозные модели постоянно совершенствуются: уточняются входящие данные, анализируется обратная связь, добавляются новые продукты и услуги, проводится машинное обучение системы с учетом рыночных тенденций.

Системное управление базой данных позволяет ускорить разработку и запуск маркетинговых акций. Теперь можно подготовить любую, например, рекламную кампанию буквально за несколько часов. Это сыграло решающую роль в начале пандемии, когда для удержания клиентов требовалось принимать решения в кратчайшие сроки.

С помощью прогнозной модели «Ростелеком» смог централизовать процесс прямых продаж и отказаться от разрозненного общения с пользователями в каждом из региональных филиалов. Сегодня клиент получает персональное обращение по электронной почте или в личном кабинете, исходя из контактной политики и индивидуального портрета. Это существенно экономит ресурсы компании и позволяет оптимизировать нагрузку на менеджеров.

- Мы ушли от ручного определения целевой аудитории наших пользователей. Теперь мы рассчитываем прогнозные модели для определения продуктового предложения на основе всех доступных данных. В них заранее учтена приоритетность продукта для пользователя исходя из уже существующих характеристик. Благодаря такой разработке «Ростелеком» смог повысить эффективность продаж. Наша цель состоит в полной автоматизации процессов (сейчас доля автоматизации не превышает 75%) и постоянном росте показателей, — сказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,1 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,3 млн клиентов.