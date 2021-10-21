В Набережных Челнах при строительстве моста рабочий упал с высоты и получил перелом позвоночника

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

20 октября в Набережных Челнах при строительстве моста на улице Гостева с высоты трех метров сорвался и упал 25-летний рабочий. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», - отметили в ведомстве. - В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ответственных за обеспечение безопасности на строительной площадке.

На данный момент пока не установлено по какой именно причине рабочий упал. Известно, что его увезли в реанимацию местной больницы, у молодого человека диагностировали компрессионный перелом позвоночника.