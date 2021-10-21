Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2021 15:54

В Набережных Челнах при строительстве моста рабочий упал с высоты и получил перелом позвоночника

По данному факту возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Фото: Олег ЗОЛОТО

20 октября в Набережных Челнах при строительстве моста на улице Гостева с высоты трех метров сорвался и упал 25-летний рабочий. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», - отметили в ведомстве. - В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ответственных за обеспечение безопасности на строительной площадке.

На данный момент пока не установлено по какой именно причине рабочий упал. Известно, что его увезли в реанимацию местной больницы, у молодого человека диагностировали компрессионный перелом позвоночника.