В Татарстане временно нельзя записаться на прием к врачу через Госуслуги

Распоряжение не вести запись через республиканский портал поступило от Минздрава Татарстана Фото: Артем КИЛЬКИН

В Татарстане временно отменили возможность записаться на прием к врачу с помощью портала Госуслуг. В другой электронный сервис - «Народный контроль», уже поступило большое количество жалоб от местных жителей.

Стало известно, что распоряжение не вести запись через республиканский портал исходит из внутреннего приказа Минздрава Татарстана, но посетить врача можно по записи на федеральном портале Госуслуг, Сообщает «Вечерняя Казань».