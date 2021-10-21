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Общество21 октября 2021 14:59

В Татарстане временно нельзя записаться на прием к врачу через Госуслуги

Предоставление данного сервиса приостановили по внутреннему приказу Минздрава республики
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Распоряжение не вести запись через республиканский портал поступило от Минздрава Татарстана

Распоряжение не вести запись через республиканский портал поступило от Минздрава Татарстана

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Татарстане временно отменили возможность записаться на прием к врачу с помощью портала Госуслуг. В другой электронный сервис - «Народный контроль», уже поступило большое количество жалоб от местных жителей.

Стало известно, что распоряжение не вести запись через республиканский портал исходит из внутреннего приказа Минздрава Татарстана, но посетить врача можно по записи на федеральном портале Госуслуг, Сообщает «Вечерняя Казань».