В Татарстане на осенних каникулах школьники будут отдыхать с 1 по 7 ноября

Традиционно для учеников организуют учебно-познавательные мероприятия. Фото: mon.tatarstan.ru

В этом учебном году осенние каникулы школьников Татарстана пройдут с 1 по 7 ноября. Даты каникул определяются на основе приказа Минобрнауки региона.

По традиции, во всех районах республики для учеников организуют учебно-познавательные мероприятия. В частности, они будут посвящены безопасности, прикладному творчеству, спорту, Году родных языков и народного единства в Татарстане. Речи же об увеличении каникул в случае продления нерабочих дней из-за коронавируса пока не идет.