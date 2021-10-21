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Общество21 октября 2021 14:06

Клиника КФУ обнародовала стоимость лечения больных коронавирусом

Ковидный госпиталь на базе данного медучреждения в настоящее время рассчитан на 80 пациентов
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Стоимость лечения напрямую зависит от степени поражения пациента

Стоимость лечения напрямую зависит от степени поражения пациента

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Университетской клинике КФУ озвучили стоимость лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Так, по словам заместителя главврача по медчасти клиники Эммы Мухаметшиной, при легком течении заболевания нахождение в стационаре лечение одного больного обходится от 10 до 15 тысяч рублей. Если у пациента болезнь протекает тяжело, то задействуются более дорогие лекарства, в частности, генно-инженерные биологические препараты. Соответственно, в таком случае лечение одного больного коронавирусом может обойтись в 300-500 тысяч рублей. То есть окончательная стоимость напрямую зависит от степени поражения пациента.

Отмечается, что в настоящее время в Университетской клинике КФУ имеется 80 коек для инфицированных больных.