Клиника КФУ обнародовала стоимость лечения больных коронавирусом

Стоимость лечения напрямую зависит от степени поражения пациента Фото: Олег ЗОЛОТО

В Университетской клинике КФУ озвучили стоимость лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Так, по словам заместителя главврача по медчасти клиники Эммы Мухаметшиной, при легком течении заболевания нахождение в стационаре лечение одного больного обходится от 10 до 15 тысяч рублей. Если у пациента болезнь протекает тяжело, то задействуются более дорогие лекарства, в частности, генно-инженерные биологические препараты. Соответственно, в таком случае лечение одного больного коронавирусом может обойтись в 300-500 тысяч рублей. То есть окончательная стоимость напрямую зависит от степени поражения пациента.

Отмечается, что в настоящее время в Университетской клинике КФУ имеется 80 коек для инфицированных больных.