В Казани за год цены на квартиры в новостройках выросли на 28%

Снижения цен в ближайшее время не ожидается Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани стремительно растут цены на жилье. Среди крупных городов России столица Татарстана находится на четвертом месте по данному показателю.

Так, с августа 2021 года средняя цена за квадратный метр первичного жилья подскочила на 3% и составляет сейчас 122 тысячи рублей. Это на 28% дороже чем годом ранее.

Ситуация на вторичном рынке также несильно отличается. В сентябре квадратный метр там стоил 114 тысяч рублей, что на 3 тысячи рублей больше, чем в августе. А по сравнению с показателями за сентябрь прошлого года цена выросла на 24%.

По информации агентства «Этажи», самое дорогое жилье в Казани расположено в Вахитовском районе, где цена за квадратный метр около 120 тысяч рублей, а самое дешевое находится в Новом Шигалеево – 85 тысяч рублей за квадратный метр.

В Советском районе Казани его цена около 102 тысяч рублей, в Ново-Савиновском - 109 тысяч, в Приволжском – 96,4 тысячи рублей, в Кировском – 92,1 тысячи рублей, в Авиастроительном и Московском районах – 89 тысяч рублей.