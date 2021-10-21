За сутки в Татарстане выявили 131 новый случай коронавируса

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 29 104 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в республике выявили 131 новый случай заражения коронавирусом, два из них являются завозными, а 129 – контактными, сообщили в Минздраве Татарстана.

- 38 человек госпитализировано, 93 получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

В плане географии распространения инфекции на территории региона за указанные сутки большая часть выявленных больных проживает в Казани – 59 человек, и в Набережных Челнах – 25 человек.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 29 104 человек, 24 398 из них выздоровели, а 885 человек скончались.