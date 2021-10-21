Банк «Открытие» масштабировал сервис снятия наличных с банковских карт на фирменных АЗС «ЛУКОЙЛ»

Банк «Открытие»

Держатели карт любых банков трех основных платежных систем, представленных в России - Visa, Mastercard и «Мир» - теперь могут снимать наличные без комиссий на фирменных АЗС «ЛУКОЙЛ», в которых располагаются магазины, в рамках услуги «Наличные с покупкой».

При поддержке банка «Открытие» пилотный проект сервиса «Наличные с покупкой» стартовал в декабре 2020 года на 400 АЗС «ЛУКОЙЛ» в центральных регионах России. Снять наличные средства через кассу можно было с карт Mastercard. Теперь услуга доступна более чем на 1900 АЗС «ЛУКОЙЛ» по всей России для держателей карт Visa, Mastercard и «Мир».

Сервис позволяет клиентам снимать наличные на кассах АЗС без банкомата. Для получения наличных клиенту достаточно сообщить оператору АЗС нужную сумму перед оплатой покупок на кассе. Сумма снятия не может превышать 5000 рублей и должна быть кратна 100 рублям.

Для подтверждения операции требуется ввести ПИН-код. АЗС не берет комиссию за проведение операции. Условия снятия наличных, а также возможную комиссию при операции необходимо уточнять в банке, выпустившем карту.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.