В Татарстане отремонтировали дорогу «Чистополь – Нижнекамск» – Нижнекамск

Дорога обеспечивает транспортную и пешеходную связь между жилыми районами. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Нижнекамском районе Татарстана дорожники завершили капремонт участка дороги «Чистополь – Нижнекамск» – Нижнекамск. Он проходит по поселку Большое Афанасово. Сообщает пресс-служба Миндортранса региона.

Дорога проходит по нормативам магистральной улицы общегородского значения 3 класса, с 2 полосами движения и шириной проезжей части 8 метров. Она обеспечивает транспортную и пешеходную связь между жилыми районами.

Во время ремонта на участке от 1,2 до 2,4 километра проделаны работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего и нижнего слоев. Верхний слой уложен из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8 с устройством монолитного и сборного бортового камня.

Вдоль дороги построили новые тротуары, установили 94 дорожных знака, также отремонтировали две автобусные остановки и оборудовали там автопавильоны.

Помимо этого, на мосту через реку Субай обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, установлены перила и барьерные ограждения.