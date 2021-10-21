В Казани станет на шесть улиц больше

Все улицы назовут в честь знаковых в истории города персон, которые родились или жили в Казани. Фото: kzn.ru

В Приволжском районе Казани дали названия шести вновь формируемым улицам. Постановление с указанием новых наименований опубликовано в сборнике документов городской мэрии.

Так, в честь полного кавалера ордена Славы и уроженца Казани в городе появится улица Анатолия Тякина. Одну из улиц назовут именем Героя Советского Союза, участника Советско-финляндской и Великой Отечественной войн, жившего и работавшего в Казани Салавата Карымова.

Следующая в списке – улица Героя Федосеева – в честь Героя Советского Союза, уроженца Казани. Также появится улица Якуба Чанышева, названная в честь генерал-лейтенанта, участника Великой Отечественной войны, работавшего в столице Татарстана.

Одной из улиц присвоят имя Лутфуллы Гизатдинова – Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны, гендиректора Казанского завода радиокомпонентов с 1962 по 1982 годы.

Замыкает список улица, которая будет названа в честь участника Великой Отечественной войны, лауреата Государственной премии Татарстана имени Тукая, заслуженного деятеля науки Татарстана, доктора филологических наук Абрара Каримуллина.