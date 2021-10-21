«Ак Барс Арена» планирует отсудить у «Рубина» долг в 44,6 миллиона рублей

По предварительным данным, клуб задолжал компании указанную сумму. Фото: kazanarena.com

«Ак Барс Арена» выступила с исковым заявлением в отношении футбольного клуба «Рубин». Компания-оператор в лице АО «Казань Арена» намерена отсудить у клуба 44,6 миллиона рублей. Об этом стало известно из картотеки дел Арбитражного суда Татарстана.

Заявление было подано 18 октября. К производству оно еще не принято. По предварительным данным, клуб задолжал компании указанную сумму.

Ранее от «Ак Барс Арены» уже поступал подобный иск на меньшую сумму, но позже был возвращен. Из-за «Рубина» у компании возникали и другие проблемы. Так, главный тренер клуба Леонид Слуцкий не раз жаловался на состояние газона на арене. По этой же причине здесь отказалась играть сборная России.

В конце лета текущего года ответственного за подготовку газона подрядчика заменили. Позже «Ак Барс Арена» все же прошла проверку комиссии Российского футбольного союза и газон был признан пригодным. Соответственно, матчи с участием «Рубина» здесь пока продолжатся.

24 октября на «Ак Барс Арене» запланирована встреча «Рубина» и «Уфы» в рамках благотворительного матча. А 30 октября здесь же пройдет матч чемпионата РПЛ, где «Рубин» примет столичный ЦСКА.