В Набережных Челнах участились случаи ДТП с детьми

За девять месяцев этого года произошло 80 ДТП с 83 пострадавшими и одним погибшим Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах увеличилось количество ДТП с участием детей. Статистику озвучил главный автоинспектор города. Сообщают «Челнинские известия».

В прошлом году за девять первых месяцев случилось 67 аварий с детьми, где пострадало 70 человек. В этом году за аналогичный период произошло 80 ДТП с 83 пострадавшими и одним погибшим.

В 47 случаях из общего числа дети были пешеходами, в 22 – пассажирами, в 11 – велосипедистами.

Установлено, что в городе имеются проблемы с безопасностью учеников на маршрутах из дома до школы и обратно. Также выявлен рейтинг школ, ученики которых чаще всех попадают в ДТП по неосторожности. В частности, из школы №42 аварию перенесли четыре ученика, из школы №35 – трое, по два ученика из школ №9, №25, №32, №40 и №41.