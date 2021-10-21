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Общество21 октября 2021 8:09

Прокуратура запустила проверку в отношении блогера, предложившей своим подписчикам полежать в могиле

Тем временем необычное задание уже выполнили два участника ее проекта
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В настоящее время задание с проведением целого часа в свежевырытой могиле выполнили уже два участника проекта Хуснутдиновой

В настоящее время задание с проведением целого часа в свежевырытой могиле выполнили уже два участника проекта Хуснутдиновой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура начала проверку в отношении блогера из Чистополя Гузель Хуснутдиновой после резонансного задания ее проекта провести час в могиле. Сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.

Деятельность блогера проверяет прокуратура Казани. В случае выявления каких-либо нарушений последуют меры прокурорского реагирования.

В настоящее время задание с проведением целого часа в свежевырытой могиле выполнили уже два участника проекта Хуснутдиновой. Еще двое готовятся выполнить его сегодня.

Напомним, 18 октября блогер из Чистополя объявила о правилах нестандартного задания, которое повергло в шок всю общественность. Участникам следует вырыть могилу возле кладбища, затем пролежать в ней с 00:00 до 01:00 и заснять весь процесс на видео.