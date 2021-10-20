В Казани 21-летняя девушка спрыгнула с моста Миллениум и попросила о помощи

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает, детали произошедшего устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

Вечером 20 октября в МЧС Татарстана поступила информация о девушке, которая на протяжении некоторого времени находилась на островке посередине моста Миллениум в Казани и просила о помощи.

По прибытии спасателей было выяснено, что 21-летняя девушка спрыгнула с моста в реку, выплыла на островок в 20 метрах от берега и просила о помощи.

К ней прибыли сотрудники ЗПСО-2 Поисково-спасательной службы республики и передали медикам. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает, детали произошедшего устанавливаются.