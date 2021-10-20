Рустам Минниханов отказался вводить нерабочие дни в Татарстане с 23 октября

Минниханов поручил оперштабу и Роспотребнадзору анализировать эпидемиологическую ситуацию и к 30 октября дать предложения по дальнейшей организации работы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нерабочие дни в Татарстане продлятся с 30 октября по 7 ноября. Это решение принято сегодня по итогам совещания президента республики Рустама Минниханова с оперштабом республики по борьбе с коронавирусом.

Такое решение принято с учетом обращений представителей малого и среднего бизнеса с просьбой не закрывать объекты на выходные дни.

При этом Минниханов поручил оперштабу и Роспотребнадзору анализировать эпидемиологическую ситуацию и к 30 октября дать предложения по дальнейшей организации работы.