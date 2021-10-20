В Татарстане подтверждено еще 8 случаев смерти от COVID-19

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 885. Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 8 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 76, 61 и 70 лет , а также пять женщин в возрасте 70, 88, 60, 59 и 65 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 885.