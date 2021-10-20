В Татарстане машиностроители выступили против введения нерабочих дней

Машиностроительный кластер отметил, что за нерабочие дни страна потеряет большую часть прибыли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители машиностроительного кластера Татарстана готовы написать официальное обращение к Правительству республики из-за введения нерабочих дней. По словам председателя правления кластера Сергея Майорова, страна потеряет свой валовый продукт из-за остановки производства, что плохо скажется на экономике.

- Люди не будут работать, не будут получать доходы. Они же за свой счет будут сидеть дома, никто же им за это не заплатит. Предприятиям не заплатят за произведенную продукцию, потому что ее никто не произведет. Страна от этого потеряет свой валовой продукт. Это вредно для экономики, - подчеркнул председатель правления.

По его словам, предприятия Татарстана производят продукцию на 2,5 триллионов рублей в год и за нерабочие дни потеряет большую часть прибыли.