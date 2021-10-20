В Татарстане готовят еще два дополнительных госпиталя для больных COVID-19

Ситуация в Татарстане по количеству заболевших остается достаточно напряженной, но управляемой. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане подготовили еще два госпиталя для больных коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил первый замминистра Минздрава республики Альмир Абышев.

- На сегодняшний день некоторые медорганизации работают на максимуме своей производительности, однако мы сегодня готовим дополнительные резервы по разворачиванию дополнительных госпиталей, сегодня их 57, еще два госпиталя готовится в резерв, оснащаются кислородом и будут готовы принять пациентов, — сказал Абашев.

Он также отметил, что ситуация в Татарстане по количеству заболевших достаточно напряженная, но управляемая.