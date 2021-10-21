В Йошкар-Оле курсанты спасли полураздетого замерзающего ребенка

Фото: Колледж Государственной и Муниципальной Службы

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Йошкар-Оле поступило сообщение о том, что в районе Ремзавода рядом с Колледжем государственной и муниципальной службы заметили почти голого и босого ребенка, который кричит.

Мальчика обнаружили рабочие, выполнявшие ремонт на антенне в частном секторе рядом со зданием коллежа. Об увиденном с высоты они незамедлительно сообщили курсантам колледжа, которые в этот момент были на построении.

Первой на место прибыла Екатерина Глушкова, а следом за ней Матвей Фокша. Во двор, где находился ребёнок, ребята попали через забор. Рядом с мальчиком не было ни родителей, ни близких. Он был в одних штанах, грязный и в ссадинах. Курсанты завернули малыша в куртку и отнесли на руках в медицинский кабинет колледжа, где его согрели и сообщили о случившемся в службу "112".

На данный момент полицейские уже нашли родителей малыша. Как выяснилось, они выпивали и уснули, не заметив, что их сын ушел из дома. Сотрудники полиции по делам несовершеннолетних продолжают проводить в отношении семьи проверку.