«Это по крайней мере глупо»: руководитель Роспотребнадзора Татарстана призвала молодых людей не прививаться вакциной «Спутник Лайт»

Для полноценного формирования иммунитета данный препарат не подойдет, он, прежде всего, показан тем, то уже переболел или пришел на ревакцинацию. Фото: Олег УКЛАДОВ

Молодые люди из-за введение новых коронавирусных ограничений начали прививаться вакциной «Спутник Лайт». Дело в том, что она однокомпонентная – нужен всего одна инъекция, а значит и заветный QR-код можно получить гораздо раньше, а не через три недели после второй инъекции другой вакцины.

Как заявила 20 октября на пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина - это по крайней мере глупо.

По ее мнению, ради пропуска в те же торговые центры не надо рисковать лишить себя иммунитета к коронавирусу. Патяшина напомнила, что «Спутник Лайт» не заменит полноценную вакцинацию двухкомпонентным препаратом, и он, прежде всего, показан тем, кто уже переболел или пришел на ревакцинацию.