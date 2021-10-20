Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева: нерабочие дни из-за коронавируса – не отходить от дома и заказывать доставку еды

В России объявлены нерабочие дни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в целях нераспространения коронавируса одобрил введение в стране нерабочих дней – с 30 октября по 7 ноября, с сохранением людям их зарплаты. При этом в регионах, где эпидемиологическая ситуация наиболее сложна, глава государства разрешил дать старт нерабочим дням уже с 23 октября – опять же на усмотрение местных властей.

Как заявила вице-премьер Татарстана – руководитель регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева, сейчас обсуждается возможность введение нерабочих дней именно с 23 октября.

- Нерабочие дни потребуют от нас нахождения только в периметре своего дома, заказа доставки еды и многих других мер, - сказала ранее в прямом эфире в Инстаграме Фазлеева.

Из предыдущих ее заявлений также следует, что в нерабочие дни в Татарстане органы власти и офисы МФЦ будут работать в штатном режиме. Также известно, что работать в республике продолжат и отделения «Почты России».

Что же касается школьных каникул в Татарстане, то по словам Лейлы Фазлеевой, начнутся они согласно расписанию, даже если нерабочие дни начнутся с 23 октября, и продлевать их не будут.