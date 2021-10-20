Банк «Открытие»: 85% жителей ПФО против блокировки глобальных интернет-сервисов

Банк «Открытие»

Подавляющее большинство жителей Приволжья отрицательно относится к полному отключению России от глобальной сети интернет и к блокировке глобальных интернет-сервисов. При этом 44% поддерживают идею создания автономного Рунета с полным набором отечественных аналогов глобальных сервисов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

93% опрошенных заявили, что на их работе никак не сказался рекордный за 13 лет глобальный сбой в работе Facebook и других глобальных интернет-сервисов 4 октября. 5% сообщили, что этот сбой принес им прямые убытки и производственные проблемы. При этом 2% сказали, что получили от сбоя Facebook и других глобальных сервисов прямую выгоду.

Относительно влияния сбоя на личную жизнь, 53% сообщили, что не заметили сбоя. 31% оценили его как прекрасную возможность цифрового детокса и согласны с тем, что нужно чаще отдыхать от соцсетей. 17% респондентов сочли шестичасовой сбой ужасным и заявили, что не находили себе место.

38% жителей округа резко отрицательно относятся к идее полной блокировки в России Facebook, YouTube и других глобальных интернет-сервисов. Еще 46% заявили о скорее отрицательном отношении к таким действиям. При этом 13% скорее поддерживают такую блокировку, а еще 3% - полностью поддерживают.

Две трети опрошенных (67%) считают возможность полного отключения России от интернета нарушением права на свободный доступ к информации. По мнению 18% респондентов, полностью отключить интернет в нашей стране невозможно технически, поскольку люди будут обходить блокировки. Еще 13% считают, что полностью отключать Россию от интернета не нужно, но иметь такую возможность полезно. Лишь 2% поддерживают полное отключение нашей страны от глобальной сети.

75% опрошенных заявили, что продолжат искать способы пользоваться глобальным интернетом даже в случае его полной блокировки. При этом 24% подчинятся закону и перестанут пользоваться интернетом, если его заблокируют в России. И лишь 1% сообщили, что вообще не пользуются интернетом.

Идею создания автономного Рунета с набором сервисов, аналогичных мировым, полностью поддерживают 18% жителей ПФО и еще 26% скорее поддерживают. Однако 38% опрошенных относятся к этой идее скорее отрицательно, и еще 19% - резко отрицательно.

Отвечая на вопрос о названии для Рунета (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 29% высказались за название «Чебурашка» - так его предлагали назвать еще в 2014 году. На втором месте - «Буратино» (22%), на третьем - Баба Яга (15%). Среди названий для автономного Рунета, которые предлагают россияне, также черепаха Тортилла (с намёком на скорость), Роснет и Крокодил Гена.

*Опрос проведен банком «Открытие» 11-18 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.