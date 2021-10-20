В Чувашии экс-чиновник, который незаконно передал землю китайской компании, отделался условным сроком

В Чувашии осудили экс-главу поселения, пытавшегося передать землю китайской компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шумерлинском районе вступил в силу приговор бывшему главе Большеалгашинского сельского поселения. Его признали виновным в превышение должностных полномочий и служебном подлоге. Сообщает следственный комитет Чувашии.

- Мужчине назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно, также на 1,5 года он лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, - отметили в ведомстве.

Так, было доказано что в конце 2019 года осужденный, занимая указанную должность, сфабриковал протокол публичного слушания, которого не проводили. Речь шла о внесении изменения в правила землепользования и застройки. На основании документа мужчина затем внес ложные сведения в протокол и решение сельского собрания депутатов. Э

Таким образом, чиновник незаконно изменил категорию использование земельных участков сельхозназначения и выдал китайской фирме «Сычуань - Чувашия «Агропромышленная Торговая Компания» разрешение на строительство там силосных курганов животноводческого комплекса.