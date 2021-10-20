В Татарстане медсестра из Чистополя выиграла 100 тысяч рублей в лотерее для вакцинированных от коронавируса

Сертификат девушки оказался среди победителей второго тиража лотереи Фото: Мария ЛЕНЦ

Медсестра Центральной районной больницы (ЦРБ) Чистополя стала обладательницей 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса. Вера Байдарова победила во всероссийской лотерее для вакцинированных. Сообщает пресс-служба ЦРБ Чистополя.

Первый компонент вакцины от COVID-19 Байдарова получила в мае 2021 года, второй – в начале июня. А 14 октября организаторы провели второй тираж лотереи, где среди победителей оказался сертификат медсестры из Татарстана.

Напомним, во всероссийском розыгрыше участвуют номера сертификатов о вакцинации. Он проводится на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты доступны там же либо в личном кабинете на сайте Госуслуг.