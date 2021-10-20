Роспотребнадзор Татарстана готов поговорить с бизнесменами Набережных Челнов на тему QR-кодов

Предпринимателей интересуют конкретные причины введения обязательной вакцинации Фото: Иван МАКЕЕВ

В Роспотребнадзоре Татарстана согласились провести встречу с возмущенными предпринимателями Набережных Челнов. Бизнесмены города уже подготовили список вопросов для руководителя управления Марины Патяшиной.

Один из них - предприниматель Андрей Балта, подтвердил, что встреча с представителями Роспотребнадзора планируется, но ее формат пока не определен. Сами бизнесмены предпочитают обсудить вопросы в формате круглого стола. Они надеются, что в ведомстве примут к сведению их неблагоприятную ситуацию из-за введения новых коронавирусных ограничений - системы QR-кодов, сообщает Сhelny-biz.

Также, предпринимателей интересуют причины введения обязательной вакцинации. По их мнению, новые ограничения противоречат рекомендациям и мнениям президента России и главного санитарного врача страны о недопустимости такого подхода при осуществлении прививочной кампании..