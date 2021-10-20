Клиенты банка «Открытие» – держатели карт Masterсard – получили возможность расплачиваться новым фитнес-браслетом Xiaomi

Банк «Открытие»

С 20 октября держатели карт Masterсard банка «Открытие» смогут использовать для бесконтактной оплаты ультрасовременную версию платежного фитнес-браслета Mi Smart Band 6 NFC компании Xiaomi, одного из ведущих мировых производителей смартфонов.

Mi Smart Band 6 NFC – полноценный кошелек на запястье, гарантирующий максимальное удобство и безопасность бесконтактных платежей.

Новинка сохранила все новые функции, которые успели оценить пользователи: полноэкранный AMOLED-дисплей, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг сна и 30 режимов упражнений. При этом версия Mi Smart Band 6 NFC обладает функцией быстрой и безопасной оплаты покупок с использованием браслета.

Российские покупатели смогут приобрести Mi Smart Band 6 NFC за 4 490 рублей. С 20 октября новинка появится на сайте компании производителя, а с 21 октября браслет будет доступен в официальных магазинах Xiaomi, М.Видео, Эльдорадо, МТС, Связной, Онлайн Трейд, Мегафон, Билайн, Ноу-Хау, Технопарк, Теле2, AliExpress TMall.

Кроме того, Mi Smart Band 6 NFC можно получить в подарок при покупке смартфона Xiaomi 11T Pro.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.