Иск об отмене QR-кодов зарегистрировали в Верховном суде Татарстана

Дата рассмотрения данного заявления пока не назначена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Татарстана зарегистрировал иск об отмене постановления Кабмина республики о введение системы QR-кодов. Заявителями выступают Руслан Зинатуллин, Елена Изотова, Евгения Исламова, Евгений Хабибуллин и Йолдыз Мухаметзянова. Об этом стало известно из материалов дела на сайте суда.

Активисты считают, что новые ограничения противоречат Конституции России и федеральному закону, согласно которому люди в праве отказаться от вакцинации

Напомним, адвокат истцов подчеркнул, что в случае рассмотрения дела по закону вероятность положительного решения по нему практически стопроцентная.