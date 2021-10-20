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Общество20 октября 2021 15:49

Иск об отмене QR-кодов зарегистрировали в Верховном суде Татарстана

Авторы заявления, что новые ограничения противоречат нормам Конституции России
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Дата рассмотрения данного заявления пока не назначена.

Дата рассмотрения данного заявления пока не назначена.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Татарстана зарегистрировал иск об отмене постановления Кабмина республики о введение системы QR-кодов. Заявителями выступают Руслан Зинатуллин, Елена Изотова, Евгения Исламова, Евгений Хабибуллин и Йолдыз Мухаметзянова. Об этом стало известно из материалов дела на сайте суда.

Активисты считают, что новые ограничения противоречат Конституции России и федеральному закону, согласно которому люди в праве отказаться от вакцинации

Напомним, адвокат истцов подчеркнул, что в случае рассмотрения дела по закону вероятность положительного решения по нему практически стопроцентная.