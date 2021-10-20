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Общество20 октября 2021 13:35

Власти Татарстана не отменят QR-коды, несмотря на все просьбы бизнесменов

В правительство республики стали поступать многочисленные жалобы от предпринимателей о том, что в связи с ужесточением антиковидных мер они теряют прибыл и могут обанкротиться
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Также правительство региона не намерено отменять обязательную вакцинацию сотрудников ряда сфер и отраслей.

Также правительство региона не намерено отменять обязательную вакцинацию сотрудников ряда сфер и отраслей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Татарстана продолжают получать многочисленные обращения от местных бизнесменов с возмущениями и жалобами. Предприниматели просят отменить систему QR-кодов, так как из-за такого ужесточения антиковидных мер они теряют прибыль и могут обанкротиться.

Однако правительство региона не намерено отменять ограничения, связанные с обязательной вакцинацией и системой QR-кодов. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Она подчеркнула, что в рамках принятых антиковидных мер бизнес может работать. При этом все обращения предпринимателей направляют в профильные ведомства и органы.

Галимова также отметила, отмена или введение каких-либо ограничений зависит от роста от ситуации с коронавирусом в регионе. И здесь приоритетным для руководства Татарстана являются жизнь и здоровье населения.