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Общество20 октября 2021 13:04

21 октября в Татарстане на дорогах ожидается гололедица

Также прогнозируется мокрый снег и дождь
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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При осадках на дорогах может ухудшиться видимость.

При осадках на дорогах может ухудшиться видимость.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром, днем и вечером 21 октября на территории республики, начиная с западных районов, из-за прохождения активного атмосферного фронта северо-западного циклона ожидается существенное ухудшение погоды, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

- Прогнозируется снег, мокрый снег, переходящий в дождь, сильный юго-западный ветер порывами до 17-22 м/с, а также существенное ухудшение видимости при осадках, - отметили специалисты управления.

Кроме того, по данным Гидрометцентра Татарстана, утром в этот четверг в республике на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы и снежной каши.