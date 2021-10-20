21 октября в Татарстане на дорогах ожидается гололедица

При осадках на дорогах может ухудшиться видимость. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром, днем и вечером 21 октября на территории республики, начиная с западных районов, из-за прохождения активного атмосферного фронта северо-западного циклона ожидается существенное ухудшение погоды, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

- Прогнозируется снег, мокрый снег, переходящий в дождь, сильный юго-западный ветер порывами до 17-22 м/с, а также существенное ухудшение видимости при осадках, - отметили специалисты управления.

Кроме того, по данным Гидрометцентра Татарстана, утром в этот четверг в республике на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы и снежной каши.