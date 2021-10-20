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Здоровье20 октября 2021 12:58

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса

Всего в республике инфекция была выявлена у 28 973 человек
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В этот раз госпитализация понадобилась 41 инфицированному.

В этот раз госпитализация понадобилась 41 инфицированному.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за прошедшие сутки зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса, все они являются контактными, сообщили в Минздраве Татарстана.

- Госпитализация понадобилась 41 инфицированному, 84 больных будут лечиться на дому, - также отметили в ведомстве.

По-прежнему за сутки большая часть зараженных выявляется в Казани – в этот раз это 40 человек. При этом рост по данному показателю показали Лениногорский район – 13 зараженных, Нурлатский район – 21 инфицированный, а также Чистопольский район – 15 случаев. В свою очередь прежний антилидер – Набережные Челны, отчитался всего о шести новых случаях коронавируса.

Всего в Татарстане с начала пандемии инфекция была обнаружена у 28 973 человек, 24 317 из которых смогли выздороветь, а 877 человек скончались в результате болезни.