В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 41 инфицированному. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за прошедшие сутки зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса, все они являются контактными, сообщили в Минздраве Татарстана.

- Госпитализация понадобилась 41 инфицированному, 84 больных будут лечиться на дому, - также отметили в ведомстве.

По-прежнему за сутки большая часть зараженных выявляется в Казани – в этот раз это 40 человек. При этом рост по данному показателю показали Лениногорский район – 13 зараженных, Нурлатский район – 21 инфицированный, а также Чистопольский район – 15 случаев. В свою очередь прежний антилидер – Набережные Челны, отчитался всего о шести новых случаях коронавируса.

Всего в Татарстане с начала пандемии инфекция была обнаружена у 28 973 человек, 24 317 из которых смогли выздороветь, а 877 человек скончались в результате болезни.