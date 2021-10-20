Жителя Казани, который в гостинице укусил полицейского за ногу, приговорили к колонии

Несмотря на оказанное сопротивление мужчину все равно доставили в отдел полиции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вступил в законную силу приговор 35-летнему жителю Казани, которого признали виновным по уголовной статье «применение насилия в отношении представителя власти», сообщил следственный комитет Чувашии.

- Мужчине было назначено наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, – отметили в ведомстве.

Как было доказано на суде, в ночь 18 апреля в гостинице города Шумерля (Чувашия) осужденный устроил пьяный дебош. Администрации пришлось даже вызвать полицию. Визит правоохранителей не понравился нетрезвому постояльцу. Мужчина не то чтобы стал выражать недовольство, а начал оказывать сопротивление, когда его решили доставить в местный отдел полиции для разбирательства. Пока дебошира скручивали, он упал на пол и из такого положения смог дотянуться до одного из правоохранителей и укусить его за ногу. Тем не менее мужчину все равно доставили в отделение полиции, где для начала составили в отношении его протокол по административной статье «мелкое хулиганство».