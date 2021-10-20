Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2021 12:26

В оперштабе Татарстана по борьбе с коронавирусом объяснили причину задержек результатов ПЦР-тестов

Сейчас идет работа по решению проблемы
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Задержка обусловлена напряженной обстановкой

Задержка обусловлена напряженной обстановкой

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане участились случаи задержки выдачи результатов ПЦР-тестов. Данный факт ыо время прямого эфира в Instagram подтвердила руководитель оперштаба региона по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева. При заверила, что все обращения насчет задержек получения результатов тестов на коронавирус отрабатываются.

На вопрос: "Стало ли нормой 10-дневное ожидание ПЦР-теста в поликлинике?" в этом же прямом эфире ответил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов. Он признался, что это ненормально и недопустимо. Есть задержка с учетом напряженной обстановки, над ее устранением работают. А так, по словам специалиста, стандартный срок выдачи результатов ПЦР-теста – 24−48 часов.