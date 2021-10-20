В Татарстане могут ужесточить коронавирусные ограничения

И это при том, что новые антиковидные меры начали действовать менее 10 дней назад. Фото: Олег УКЛАДОВ

Если ситуация в Татарстане с заболеваемостью короанвируса продолжит ухудшаться, то антиковидные меры в регионе могут ужесточить. Об этом 20 октября в прямом эфире в Инстаграме сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

По ее словам, местные власти и так уже критикуют за принятие полумер. Тут имеется в виду введение системы QR-кодов. Эти электронные сертификаты о вакцинации или о перенесенном коронавирусе за последние шесть месяцев стали в Татарстане пропусками в общественные места. Так, например, без них не пускают в торговые центры, а также в кафе и рестораны.