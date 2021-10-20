20 октября в Набережных Челнах выпал первый снег

Местами снег даже покрыл крыши домов. Фото: скриншот

В эту среду, 20 октября, жители Набережных Челнов утром выглянув в окно поняли, что зима близка – в городе выпал первый снег, правда мокрый, но все же снег. На снимках, которыми люди начали делиться в соцсетях, видно, что он даже покрыл крыши домов. Отметим, что данное явление было ожидаемым – снег спрогнозировали в Гидрометцентре Татарстана. Там же отметили, что днем в среду в республике температура воздуха будет в пределах от +2 до +7.

И это еще не все. Мокрый снег в Татарстане местами будет идти еще пару дней. А в субботу, 23 октября, регион окажется в теплом секторе перемещающегося по северным широтам циклон и воздух прогреется до +14.