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Общество20 октября 2021 11:09

С 1 ноября в МФЦ Ульяновской области будут пускать только по QR-коду

Также для этого подойдет и справка ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирус
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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QR-код должен предъявить не только получатель услуг, но и сопровождающие лица

QR-код должен предъявить не только получатель услуг, но и сопровождающие лица

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 ноября в МФЦ Ульяновской области начнут предоставлять услуги только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе, либо отрицательном ПЦР-тесте, сделанном за 72 часа до посещения офиса.

К слову, QR-код должен предъявить не только получатель услуг, но и сопровождающие его лица. Требования не распространяются на несовершеннолетних.

Документы будут проверять на входе в офисы МФЦ. Выезды к гражданам тоже будут осуществлять только при наличии указанных документов.