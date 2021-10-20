С 1 ноября в МФЦ Ульяновской области будут пускать только по QR-коду

QR-код должен предъявить не только получатель услуг, но и сопровождающие лица Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 ноября в МФЦ Ульяновской области начнут предоставлять услуги только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе, либо отрицательном ПЦР-тесте, сделанном за 72 часа до посещения офиса.

К слову, QR-код должен предъявить не только получатель услуг, но и сопровождающие его лица. Требования не распространяются на несовершеннолетних.

Документы будут проверять на входе в офисы МФЦ. Выезды к гражданам тоже будут осуществлять только при наличии указанных документов.