«Ак Барс» в овертайме проиграл московскому «Динамо» со счетом 4:5

«Динамо» удалось сократить преимущество во время второго периода. Фото: ak-bars.ru

19 октября «Ак Барс» уступил в домашнем матче столичному «Динамо». Соперник одержал победу в овертайме с финальным счетом 4:5.

Счет игры был открыт на четвертой минуте. Никита Дыняк вывел «Ак Барс» вперед с передачи Дмитрия Юдина. Уже спустя 50 секунд точный пас Джордана Уила позволил Кириллу Петрову увеличить преимущество команда – 2:0. В первом периоде команды успели забить по одному голу. От «Ак Барса» отличился Дмитрий Воронков, от «Динамо» – Андрей Сергеев.

Во время второго периода «Динамо» удалось сократить преимущество. На 24-й минуте шайбу забил Иван Муранов, сразу через 44 секунды ворота противника поразил Вадим Шипачёв, сравняв счёт. Затем Андрей Миронов заработал «Динамо» преимущество, забив гол на 34-й минуте. Долго радоваться гостям не пришлось – на 37-й минуте равенство было восстановлено Кириллом Панюковым.

Третий период не повлиял на счет матча и команды перешли в овертайм. Победную для «Динамо» шайбу забросил Дмитрий Рашевский.

22 октября «Ак Барс» встретится с омским «Авангардом». Матч состоится в Казани в 19:00.