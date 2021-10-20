В Набережных Челнах на месте снесенного гаражного кооператива появится новая школа

На территории уже работает спецтехника для подготовки места под образовательное учреждение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах на участке бывшего ГСК «Комсомольский» построят новую школу. Напротив 34-го комплекса уже запустили спецтехнику для подготовки места под образовательное учреждение. Сообщают «Челнинские известия».

Ранее здесь были расположены почти 1500 металлических боксов. После их демонтажа на одной части территории построили дорогу, соединившую улицы Раскольникова и Нариманова. На другой части появился новый детсад. В исполкоме планировалось строительство и других соцобъектов.

В настоящее время микрорайон активно заселяют новые жители. Информация о детсадах и школах в непосредственной близости уже размещена на сайте компании, продающей здесь квартиры. Данных о проекте объекта и сроках строительства пока нет.